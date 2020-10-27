Сосновые иглы 2020г.

В сырье чая Сосновые иглы идут золотистые, с ворсинками, длинные почки. Продольная скрутка придает чаю вид сосновых игл, что и обуславливает название данного чая. Сухой аромат плотный, напоминает шоколадные конфеты "Вишня в коньяке". В разогретой гайвани удивляет сливочностью клубничного варенья и теплого хлеба. Во вкусе переплетаются солодовая терпкость и, опять же, ноты клубничного варенья. Очень приятное и домашнее сочетание. Яркий, ровный, согревающий, слегка вяжущий. В послевкусии возникает кислинка чернослива. Выдерживает 5-7 проливов. Уходит плавно, сохраняя до последнего свою округлость и силу. Подходит как для индивидуального чаепития, так и для чайной церемонии в большой компании ценителей чайных вкусов и ароматов.