Сосновые иглы 2020г.
Цена:
680,00 за 100 г.
Категория: Красный чай (Китай, Тайвань)
Мера: граммы
Производитель: Китай
Производитель: Китай
В сырье чая Сосновые иглы идут золотистые, с ворсинками, длинные почки. Продольная скрутка придает чаю вид сосновых игл, что и обуславливает название данного чая. Сухой аромат плотный, напоминает шоколадные конфеты "Вишня в коньяке". В разогретой гайвани удивляет сливочностью клубничного варенья и теплого хлеба. Во вкусе переплетаются солодовая терпкость и, опять же, ноты клубничного варенья. Очень приятное и домашнее сочетание. Яркий, ровный, согревающий, слегка вяжущий. В послевкусии возникает кислинка чернослива. Выдерживает 5-7 проливов. Уходит плавно, сохраняя до последнего свою округлость и силу. Подходит как для индивидуального чаепития, так и для чайной церемонии в большой компании ценителей чайных вкусов и ароматов.