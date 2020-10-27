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Гаошань Е Ча

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Гаошань Е Ча
Цена: 1 200,00 за 100 г.
Категория: Красный чай (Китай, Тайвань)
Мера: граммы
Производитель: Китай

В сырье идет средний лист продольной легкой скрутки с диких деревьев. Чайный сбор имеет благородную матовость, глубокий темный цвет. В сухом аромате слышатся теплые нотки спелых фруктов и терпкость осеннего леса. В разогретой гайвани появляется слегка вяжущий аромат хурмы с травянистыми нотками. На крышке гайвани остается тонкий цветочный оттенок. Долгое пудровое послевкусие. Во вкусе играет томная сливовая кислинка с тонким хвойным холодком. Очень плотный, яркий, густой, вяжущий настой. Тепло расходится вибрациями по всему телу. С первого пролива слегка пьянит, давая отдых от мыслей. В последующих проливах вкус утончается, переходя в легкость шалфея, проясняя сознание. И Вы готовы с новыми силами продолжить свой день.

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