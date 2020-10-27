Восточный Гун Фу Хун

Гун Фу в широком понимании означает «постижение тайн мироздания» и «обретение гармонии со Вселенной». Первый иероглиф обозначает человека, второй – мастерство или результат упорных занятий. Гун Фу Хун поэтично звучит, как мастерски изготовленный чай. Одна из драгоценностей чая - это внешний вид. Сырье представляет собой средний и крупный лист продольной скрутки, цвета антроцита с фиолетовым отливом. Матовый блеск намекает на высокое содержание эфирных масел. Чайное дно показывает плотный, полностью раскрывшийся цельный лист темно-зеленого цвета с пурпурным оттенком, это лист с диких деревьев, не плантационный, с бережной, поэтапной прожаркой. Сухой лист одаривает своей второй драгоценностью: острые ароматы влажного леса и варенье ягодного ассорти сливаются в приятное ощущение сладко-терпкой маслянистости. Горячий аромат убаюкивает томным, вяжуще-душистым листом черной смородины, слышны камфорные отзвуки летней листвы и сладость сливового сиропа. Между проливами особое наслаждение ароматами ягодно-сливочного воздушного крема с еле уловимой и особенно привлекательной свежестью лайма. Третья драгоценность – вкус: сразу густой, приглушенный. Мерцающе-пряные переливы черного перца и гвоздики с полутонами эфирного масла лаванды как сплав огня и льда, невозможное возможно. В срединных проливах - бархатистое сочетание остро-пряных нот и сладко-вяжущего ягодного конфитюра. Если сразу не пить, а немного помедлить, охлажденный напиток выдает вкус Дань Цунов и легкий флер розового масла. В горячем заваривании пульсирующий перец и эфирное масло магнолии. Время замирает, туман эфирных масел стелется по всему телу, расслабляя и даже пьяня, пробуждая тактильную чувствительность. Можно смело назвать Гун Фу Хун головокружительным.