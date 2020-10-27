Шайхун с малых деревьев

Шай Хун с малых деревьев - новая отрада любителей красных чаев. Этот напиток полностью сотворяет природа. Человек только бережно собирает верхние, среднего размера листочки с нежными почками. Виртуозность мастера в том, чтобы вовремя завершить один процесс и начать следующий. Далее естественный процесс ферментации и самое интересное – солнце своими лучами высушивает чаинки. Это видно и по цвету сырья, зеленый отлив – яркий признак отсутствия прожарки. Солнечный напиток готов. И вот Шай Хун оказывается в ча хэ. При знакомстве с чаем - аромат сухого дерева, немного пыльный, так бывает от большого количества ворсистых почек, дымчато-томный оттенок табака сливается со сладостью сухофруктов. В разогретом виде чаинки раскрываются густыми нотами солода и звенящей искристостью золотой пыльцы. Первые проливы наполнены сладко-дымным теплом хрустящей корочки домашнего хлеба. На пике вкуса - глубокий бархат табака, сухой зеленый мох и терпко-пряная айва. Проведем тест заваривания при разной температуре. В начальных проливах с помощью остуженной до 75 градусов воды наслаждаемся мягким ощущением пушистости без приторной кислинки. Затем заливаем развар кипятком и даем настояться. Барабанная дробь, немного волнительно… Но нет, нет совсем горечи. Напиток набрал объем, появилась тягучая смолистость, свежая терпкость березовых почек и легкая дымность. Сбалансированный и надежный напиток. Обладая ярким вкусом, приносит мягкое состояние умиротворения и ощущение внутреннего тепла. Прекрасно заварить его утром выходного дня и прогуляться по парку неспешно и в полном внимании.