Дянь Хун Фенцин 2020г.

Дянь Хун Фенцин - особый красный чай из провинции Юннань, уезд Фенцин, где чай этого сорта производят с 1939 года. Чай собран весной 2020 года из молодых свежих листьев, поэтому имеет ярко-выраженный аромат чая первого сбора. Лист плотный, слегка закрученный по спирали, с повышенным содержанием почек. Сырье равномерное по размеру и обработке, что говорит о его высоком качестве.

В аромате сухого чая чувствуются ноты сухофруктов. Сушеная хурма, инжир, курага — разнообразные оттенки настолько сильны, что перебивают стандартный фруктово-хлебный аромат, свойственный для Дянь Хуна. От горячего аромата веет среднеазиатским пустынным ветром, мысли сразу уносятся в восточную сказку, где ветер играет раскаленными песками барханов.

Цвет настоя золотисто-оранжево-желтый, при перезаваривании появляются бордовые оттенки. Вкус чая легкий, фруктово-цитрусовый. В аромате чувствуются те же оттенки сухофруктов, немного хлеба и сливы. Послевкусием проявляется тонкая, и в то же время объемная кислинка, которая с кончика языка распространяется по всему телу. В перерывах между проливами ощущается легкая терпкость грецких орехов.

Дянь Хун Фенцин лоялен к перезавариванию: появляется горечь абрикосовых косточек и несколько вяжущее послевкусие.

По действию чай согревающий, солнечный. Как будто переносит на край пустыни, где солнечные лучи играют на лице. Однако, в отличие от состояний южной сиесты, он скорее бодрит и призывает к деятельности, чем расслабляет.

Выдерживает 9 и более проливов. Рекомендуется заваривать горячей водой 90-95 градусов.