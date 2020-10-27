Дикий Пурпурный Да Сюэ Шань

Полное название на китайском языке для этого чая – Е Шен Цзы Хун Ча Да Сюэ Шань, что дословно переводится на русский как Дикорастущий Пурпурный Красный чай с Больших Снежных Гор. Это необычный чай из пурпурных листьев дикорастущих старых чайных деревьев из уникальной местности. Чайный регион Да Сюэ Шань расположен в провинции Юннань, на западе от реки Ланьцанцзян (Меконг). Высота средней части гор, покрытая растениями – 2200-2750 метров над уровнем моря, и по сей день остается труднодоступной для людей. Именно поэтому здесь сохранились нетронутые цивилизацией чайные деревья, чей возраст насчитывает до 1000 лет. Богатые минералами и органическими веществами почвы, обильные осадки и перепад среднегодовой температуры – все это делает эти земли особенно интересными и заставляет сборщиков чая проходить многокилометровые маршруты сквозь девственные джунгли, чтобы добыть несколько килограмм уникальных пурпурных листьев. Такую окраску листья получили благодаря естественной природной мутации, вызывающей распространение содержащегося в клетках чайного дерева флавоноидного антоцианового пигмента по всему растению. Это редкое явление, поэтому таких листьев очень немного. Чаще всего из них готовят Шэн Пуэры – чай в таком случае получается сладкий, лишенный привычной горечи. Еще реже обрабатывают по технологии Дянь Хуна и результат зачастую получается более чем достойный.

По воздействию на организм человека отдельно хочется упомянуть положительное влияние на обмен веществ и подавление аллергических реакций.



Дикий Пурпурный Да Сюэ Шань состоит из тонких длинных жгутиков темного, почти черного цвета с вкраплениями менее скрученных листочков фиолетово-рыжих оттенков. При знакомстве с сухим чаем – первым порывом обдает ароматом жареных слив. При прогреве жареные ноты полностью исчезают и на передний план приходят оттенки сливово-ежевичного джема. При заваривании в аромате проступают древесные, можжевеловые ноты. Цвет настоя светлый для красного чая – темно-желтый. Вкус легкий, без терпкости, без ярко-выраженной кислинки. Послевкусие ягодное, сильное и долгое – в нем чувствуется все та же слива, черника, виноград. В аромате на фарфоре, в котором заваривается чай, проступают фиалковые и джемовые оттенки. Чай выдерживает около 10-ти легких, ровных заварок горячей водой (90-95%). Уходит долго, постепенно теряя ту ягодную сказку, в которую погружает с самого начала. Чаепитие приносит ровное, спокойное состояние, умиротворенное и немного ленивое. Не рекомендуется пить перед работой. Лучше – вместо.