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Черный с клубникой Цао Мэй Хун Ча

Главная > Каталог товаров > ЧАЙ > Черный ароматизированный чай > Черный с клубникой Цао Мэй Хун Ча
Черный с клубникой Цао Мэй Хун Ча
Цена: 190,00 за 100 г.
Категория: Черный ароматизированный чай
Мера: граммы
Производитель: Китай

Китайский красный чай с тонким ароматом клубники.

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