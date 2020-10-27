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Моли Хуа Ча

Главная > Каталог товаров > ЧАЙ > Зеленый жасминовый чай > Моли Хуа Ча
Моли Хуа Ча
Цена: 490,00 за 100 г.
Категория: Зеленый жасминовый чай
Мера: граммы
Производитель: Китай
Моли Хуа Ча - жасминовый чай. Сырье составляет темно-зеленый лист продольной скрутки, смешанный с лепестками жасмина, присутствуют черенки. В сухом аромате витает остро-кисловатая терпкость свежей травы, смешиваясь со сладостью цветов. В разогретой гайвани открывается душистость луговых трав, легкая горечь стога сена и цветочная пыльца. Во вкусе с первых же проливов проявляется целительная полынная терпкость с цветочными мотивами южного вечера. Маслянистость жасмина ярко чувствуется в долгих ровных проливах, выдавая теплое цветочное послевкусие. Такой чай украсит любую встречу, настраивая на неспешные уютные разговоры и приятные воспоминания.
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