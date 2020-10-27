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Жасминовые спирали

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Жасминовые спирали
Цена: 250,00 за 100 г.
Категория: Зеленый жасминовый чай
Мера: граммы
Производитель: Китай

Жасминовые спирали составляет темно-зеленый лист с матовым блеском, полусферической скрутки, с добавлением бутонов жасмина. В сухом аромате Жасминовых спиралей свежесть арбуза сливается с цветочной сладостью и терпкостью весеннего луга. В разогретой гайвани проявляется яркая лесная терпкость с легким эвкалиптовым флером. Вкус плотный, однозначный. Свежесть скошенной травы и маслянистость жасмина держатся ровно на протяжении всего чаепития. Напиток выдерживает 4-6 полноценных пролива, уходя приятной легкой горчинкой. Освежает, придает легкость мыслям и действиям. Это чай послеполуденных неспешных бесед.

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