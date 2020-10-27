Жасминовые спирали составляет темно-зеленый лист с матовым блеском, полусферической скрутки, с добавлением бутонов жасмина. В сухом аромате Жасминовых спиралей свежесть арбуза сливается с цветочной сладостью и терпкостью весеннего луга. В разогретой гайвани проявляется яркая лесная терпкость с легким эвкалиптовым флером. Вкус плотный, однозначный. Свежесть скошенной травы и маслянистость жасмина держатся ровно на протяжении всего чаепития. Напиток выдерживает 4-6 полноценных пролива, уходя приятной легкой горчинкой. Освежает, придает легкость мыслям и действиям. Это чай послеполуденных неспешных бесед.