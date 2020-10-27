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Цзинь Ло

Главная > Каталог товаров > ЧАЙ > Красный чай (Китай, Тайвань) > Цзинь Ло
Цзинь Ло
Цена: 840,00 за 100 г.
Категория: Красный чай (Китай, Тайвань)
Мера: граммы
Производитель: Китай

Чай Цзинь Ло составляют золотистые пушистые спиральки - красиво скрученные золотые почки с ворсинками. В сухом аромате присутствуют медовость полевых цветов и табачная терпкость. В разогретой гайвани витает теплый аромат сухариков из пшеничного хлеба, маслянистость. Вкус яркий, бодрящий, плотный. Здесь и легкая фруктовая кислинка, и терпкость солода, и медовость разнотравья. За счет спиральной скрутки и высокого качества сырья, пьется долго и ровно на протяжении всего чаепития, сохраняя яркость ароматов и вкуса. Выдерживает 7-9 проливов. Это замечательный напиток для чайной церемонии и просто чаепития в дружеской компании.

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