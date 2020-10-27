Чай Цзинь Ло составляют золотистые пушистые спиральки - красиво скрученные золотые почки с ворсинками. В сухом аромате присутствуют медовость полевых цветов и табачная терпкость. В разогретой гайвани витает теплый аромат сухариков из пшеничного хлеба, маслянистость. Вкус яркий, бодрящий, плотный. Здесь и легкая фруктовая кислинка, и терпкость солода, и медовость разнотравья. За счет спиральной скрутки и высокого качества сырья, пьется долго и ровно на протяжении всего чаепития, сохраняя яркость ароматов и вкуса. Выдерживает 7-9 проливов. Это замечательный напиток для чайной церемонии и просто чаепития в дружеской компании.