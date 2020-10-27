Желтый дракон
Цена:
780,00 за 100 г.
Категория: Красный чай (Китай, Тайвань)
Мера: граммы
Производитель: Китай
Производитель: Китай
Красный чай из провинции Хуннань.
Для чая Желтый дракон используется один верхний лист и почка. Чай красиво выглядит: золотые почки перемежаются с небольшим количеством аккуратно скрученных среднего размера листочков.
Щекотящий аромат сухого листа приятно удивляет сочетанием табачной терпкости и карамельно-сливочной сладостью домашней сдобы.
В разогретой гайвани аромат становится еще более уютным, с нежной кислинкой, навевая воспоминания о бабушкиных пирожках с яблоками.
Очень объемный, мягкий и в то же время плотный, вкус настоя. Фруктовая сладковатая кислинка абрикосов, груш и яблок переплетается с терпкостью грецкого ореха.В чае абсолютно отсутствует горечь, даже при перезаваривании. Приятно успокаивает послевкусие перца и сливовой кислинки.
Между проливами можно насладиться теплой сладостью душистого хлеба из остывшей пиалы.
Очень долгий чай, выдерживает 7-9 проливов. Это чай выходного дня: умиротворяет, приносит спокойствие и расслабленность, стройность мыслей и размеренность движений. Никуда не хочется спешить, просто гулять и наслаждаться происходящим.
Для чая Желтый дракон используется один верхний лист и почка. Чай красиво выглядит: золотые почки перемежаются с небольшим количеством аккуратно скрученных среднего размера листочков.
Щекотящий аромат сухого листа приятно удивляет сочетанием табачной терпкости и карамельно-сливочной сладостью домашней сдобы.
В разогретой гайвани аромат становится еще более уютным, с нежной кислинкой, навевая воспоминания о бабушкиных пирожках с яблоками.
Очень объемный, мягкий и в то же время плотный, вкус настоя. Фруктовая сладковатая кислинка абрикосов, груш и яблок переплетается с терпкостью грецкого ореха.В чае абсолютно отсутствует горечь, даже при перезаваривании. Приятно успокаивает послевкусие перца и сливовой кислинки.
Между проливами можно насладиться теплой сладостью душистого хлеба из остывшей пиалы.
Очень долгий чай, выдерживает 7-9 проливов. Это чай выходного дня: умиротворяет, приносит спокойствие и расслабленность, стройность мыслей и размеренность движений. Никуда не хочется спешить, просто гулять и наслаждаться происходящим.