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Хун Мэй Лун Золотые брови

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Хун Мэй Лун Золотые брови
Цена: 680,00 за 100 г.
Категория: Красный чай (Китай, Тайвань)
Мера: граммы
Производитель: Китай

При изготовлении данного чая используются почки и 2-3 верхних листочка, так называемый флеш. Лист скручен совсем легко. В сухом аромате читаются терпкость табака и цветочная свежесть. В прогретой гайвани витает легкий флер дикой розы. При мягком заваривании аромат цветка набирает душистость и маслянистую терпкость. Вкус очень тягучий, объемный и обволакивающий. Сочетание горячего перца, легкой терпкости и сладости варенья из лепестков роз погружает в расслабленное, немного томное состояние. Такой чай хочется заварить ближе к вечеру, чтобы не спеша насладиться чаепитием и плавно завершить день. Выдерживает 3-4 долгих пролива слегка остуженной водой. Если же Вы решили попить его утром, то лучше использовать воду 90-95 градусов. Тогда чай порадует Вас терпкостью и легкой бодростью.

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