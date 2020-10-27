Хун Мэй Лун Золотые брови

При изготовлении данного чая используются почки и 2-3 верхних листочка, так называемый флеш. Лист скручен совсем легко. В сухом аромате читаются терпкость табака и цветочная свежесть. В прогретой гайвани витает легкий флер дикой розы. При мягком заваривании аромат цветка набирает душистость и маслянистую терпкость. Вкус очень тягучий, объемный и обволакивающий. Сочетание горячего перца, легкой терпкости и сладости варенья из лепестков роз погружает в расслабленное, немного томное состояние. Такой чай хочется заварить ближе к вечеру, чтобы не спеша насладиться чаепитием и плавно завершить день. Выдерживает 3-4 долгих пролива слегка остуженной водой. Если же Вы решили попить его утром, то лучше использовать воду 90-95 градусов. Тогда чай порадует Вас терпкостью и легкой бодростью.