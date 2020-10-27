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Цейлонский высокогорный

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Цейлонский высокогорный
Цена: 198,00 за 100 г.
Категория: Черный чай (Индия, Шри-Ланка, Кения)
Мера: граммы
Производитель: Шри-Ланка

Аккуратно скрученный чай, составленный из смеси высокогорных цейлонских чаев.

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