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Жи Юэ Тань Рубиновый №18

Главная > Каталог товаров > ЧАЙ > Красный чай (Китай, Тайвань) > Жи Юэ Тань Рубиновый №18
Жи Юэ Тань Рубиновый №18
Цена: 2 980,00 за 100 г.
Категория: Красный чай (Китай, Тайвань)
Мера: граммы
Производитель: Тайвань

Жи Юэ Тань Цзы Я Е Шен Хун Ча - это тайваньский красный чай с озера Солнца и Луны. Сорт Цзы Я Е Шен - разновидность ассамики. Сырье составляет темный, матовый лист с фиолетовым отливом, плотной продольной скрутки. В разваре крупный плотный лист зеленоватого оттенка. Сухой лист дарит душистый аромат вяленой груши, сочность красных яблок углубляется в терпковатую клюкву. В разогретой гайвани аромат превращается в аппетитный кусочек свежего бородинского хлебца с черносмородиновым вареньем. Вкус чая сразу глубокий, с легкой терпкостью малинового листа и сочной мякотью спелой сливы. В серединных проливах рождается пряная кислинка вишни и все это мерцает в искристо-коньячном цвете настоя. В аромате остывающей пиалы лесные, мшистые сладко-терпкие переливы плавно переплавляются в сладость костиники. В послевкусии холодок перечной мяты. По телу разливается медовое тепло, мягко, но неудержимо, наступает тотальное расслабление, приятное чувство отстраненности от земных тревог и забот. Этот плотный, густой напиток для чайной церемонии бархатных сумерек, ибо если попить его с утра, есть вероятность, что Вы забросите все дела и окунетесь в созерцание прекрасного

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