Сяо Чжун Тун Му

В сырье идет средний лист продольной бережной скрутки. На последнем этапе обработки чай проходит обжарку, что придает вкусу и аромату легкую дымность. Сухой аромат теплоты хлебной корочки переплетается со свежестью лаймовой кислинки. В разогретой гайвани хлебный аромат перетекает в терпкость и, одновременно, сладко-медовую гречиху. Ощущается обволакивающая пудровость. Вкус только что испеченного деревенского хлеба с семечками подсолнечника, полынная горчинка дает сладкое послевкусие. При этом аромат в остывшей пиале нектарно-сладкий, с нотками нежной фиалки. Выдерживает 3-5 плотных, ярких проливов. Сразу же Вы наполняетесь теплом и энергией. Пульсирующий, огненный чай. Лучше пить его с утра и бодрость духа на целый день Вам обеспечена.