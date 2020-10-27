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Сяо Чжун Тун Му

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Сяо Чжун Тун Му
Цена: 590,00 за 100 г.
Категория: Красный чай (Китай, Тайвань)
Мера: граммы
Производитель: Китай

В сырье идет средний лист продольной бережной скрутки. На последнем этапе обработки чай проходит обжарку, что придает вкусу и аромату легкую дымность. Сухой аромат теплоты хлебной корочки переплетается со свежестью лаймовой кислинки. В разогретой гайвани хлебный аромат перетекает в терпкость и, одновременно, сладко-медовую гречиху. Ощущается обволакивающая пудровость. Вкус только что испеченного деревенского хлеба с семечками подсолнечника, полынная горчинка дает сладкое послевкусие. При этом аромат в остывшей пиале нектарно-сладкий, с нотками нежной фиалки. Выдерживает 3-5 плотных, ярких проливов. Сразу же Вы наполняетесь теплом и энергией. Пульсирующий, огненный чай. Лучше пить его с утра и бодрость духа на целый день Вам обеспечена.

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