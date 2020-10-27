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Цзинь Цзюй Мэй

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Цзинь Цзюй Мэй
Цена: 980,00 за 100 г.
Категория: Красный чай (Китай, Тайвань)
Мера: граммы
Производитель: Китай

В качестве сырья для этого чая используется тонко скрученная золотая почка, может попадаться и первый листочек, но в малых количествах. Очень красивый чай. Уже сухой аромат будоражит воображение. В разогретой гайвани расцветает маслянистый аромат медовой розы, обрамленный табачной терпкостью. Очень изысканное сочетание, создает легкое першение в горле и желание сделать первый глоток. Между проливами можно наслаждаться тонким душисто-цветочным ароматом в остывшей пиале. Вкус нектарно-тягучий, завораживает своей глубиной ночного сада. Благородство настоя подчеркивается приглушенностью возникновения вкусовых ощущений, плавностью переливов медовости и терпкости. Мягко заваривая Вы продлеваете цветочные ноты. При увеличении температуры воды, Вы проявляете большую терпкость. Чай, с которым можно играть. Погружает в мечтательно-расслабленное состояние. Лучшее время для чаепития, конечно же вечер, где нет места спешке, позволить себе полностью раствориться в ароматах и вкусах.

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