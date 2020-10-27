Сырье чая Цзинь Хао Дянь Хун составляют золотые ворсистые почки продольной скрутки. В сухом аромате сочетаются табачная терпкость и легкость цветов с фруктовых деревьев. В прогретой гайвани витает медовая сладость гречихи. Вкус плотный, солодовый с фруктовой кислинкой и жаркой жгучестью красного перца. Ровно и долго пьется, сохраняя свою яркость до послених проливов, 7-9 раз. Чай вечерней церемонии, распологает к теплым, дружеским беседам.