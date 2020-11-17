Магазин чая “Золотая улитка” продает настоящий аргентинский Йерба Мате от производителя Taragui. В нашем каталоге есть несколько видов данного напитка, поэтому легко найти пачку по душе и опытному, и начинающему мате-ценителю. Мы занимаемся поставками и проверяем их самостоятельно, поэтому гарантируем качество и точный вкус.

Продажа Йерба Мате Taragui в Санкт-Петербурге

Компания Taragui - один из самых популярных марок напитка из Аргентины. Продукцию производите авторитетное сельскохозяйственное объединение Establecimiento Las Marias, который также занимается брендом Suave Union. Компания была основана в 1924 году, а уже в 1950 стало крупнейшим производителем. Только на внутреннем рынке ее доля сейчас составляет более 30%.

Есть несколько видов мате Тарагуи:

· Vitality - чистая классика.

· Liviana - с мягким вкусом.

· Con Palo - с веточками и пылью.

· Enegria - энергетический.

· Brasilena - бразильский помол.

· Naranja - апельсиновый.

· Citricos - цитрусовый.

· Maracuya Tropical - со кусом маракуйи и апельсина.

Все они делаются из листьев, веточек и воздушной пыли падуба парагвайского, выращенного в провинции Корриентес. Знатоки мате-пития отмечают, что местное сырье отличается от культивированного в Мисьонес - другой благоприятной для падуба провинции. С этим согласны и эксперты, поскольку Taragui является продуктом с защищенным географическим указанием.

Кроме того, все производство компании ведется с соблюдением высоких стандартов качества, отмеченных международным знаком IRAM. Веточки и листья растения высушиваются на специальных электросушилках, которые предотвращают брожение и сохраняют таким образом чистый вкус и аромат.

Мы привозим чай и чайные напитки высшего качества в Санкт-Петербург с 2005 года и постоянно расширяем ассортимент. Сообщите, если не смогли найти нужны вариант мате Тарагуи в каталоге - мы ответим, планируется ли поставка и можно или заказать его отдельно.