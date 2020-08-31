Желтый чай

Желтый чай по своим свойствам близок к зеленым чаям, но его производство предполагает особую технику "томления и оборачивания": чайный лист некоторое время прогревается над горячими углями, затем его заворачивают в пергамент, отчего он постепенно желтеет (ферментация до 10%). Настой такого чая получается прозрачный с легким желтоватым оттенком, тонким изысканным вкусом и совершенно изумительным ароматом.

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Даже в 21 веке не так уж просто оригинальный желтый чай купить — его с VIII века н. э. изготавливают по особой технологии, тайна которой оберегалась в течение многих сотен лет, и попытки разглашения каралось смертью. Причина столь сакрального отношения к этому древнему напитку понятна: его прозрачный, с приятным желтым оттенком, настой — изысканнейшего вкуса, а изумительный аромат непередаваем словами.

Исторически такой чай получил название императорский (кит. хуан-ча): вкусный напиток подавали только императору, его семейству и приближенным. Сегодня желтый чай считается самым дорогим и редким видом чая, выращиваемого и обрабатываемого в Китае.

Особенности изготовления желтого чая

Первое: такой вид изготавливается из растительного сырья высшего качества.

Второе: чайные кусты выращиваются только в четырех китайских провинциях:

Чжецзян;

Сычуань;

Фуцзянь;

Хунань.

Именно в Хунань, а точнее — на крошечном острове (0.37 кв. километра!), девять месяцев в году скрытом туманами, где-то примерно посреди озера Дунтин-ху, зародилась традиция выращивания желтого чая. Рыбаки и отшельники, испокон веков жившие на живописнейшем острове Цзюнь-шань, возделывали небольшие плантации с особыми сортами чайных кустов.

Третье: перед сушкой листья и почки прогревают воздухом, поднимающимся от горячих углей, подвергая медленному многочасовому томлению. Затем прогретое и частично ферментированное сырье упаковывают в бумагу для постепенной дегидратации и финального окисления.

Вкус, степень ферментации и другие характеристики

Степень окисления или ферментации предварительно протомленных почек и чаинок (маленьких и больших) составляет не менее 7, но не более 10 %. Это слабая степень ферментации, придающая готовому напитку три главных отличительных от белых, зеленых и черных чаев признака:

приятный желтоватый цвет;

утонченный букет, «сотканный» из множества ароматов;

своеобразный бархатный вкус.

Уникальная неповторимость цвета, вкуса и запаха желтого чая — результат воздействия на определенный сорт чая совокупности четырех факторов: специфически мягкий, влажный и ровный субтропический климат, плодородные илисто-песчаные почвы острова и мэнь-хуан — оригинальная технология длительного томления свежего листа и почек.