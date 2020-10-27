Красный чай (Китай, Тайвань)

Красный китайский чай отличается высокой ферментацией – во время обработки окисляется до 70-90% листа. В западной культуре он известен как чёрный, а в Китае – красным. Разница возникла из-за того, что, начав импорт напитка с востока, европейцы не стали перенимать все названия сортов, а просто разделили их по цвету готового напитка: на зелёные и чёрные.

По историческим меркам китайский красный чай относительно молод в сравнении с другими сортами чая – его начали выращивать примерно 500 лет назад. Родиной технологии считаются окрестности горного хребта Уишань. Сформировавшись в регионе, производство чая стало распространяться в соседних провинциях: Гуандун, Юньнань, Хунань, Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян и Хубэй. О наличии чая можно узнать по телефону: +7 (921) 443-61-17, 297 94 14 магазин "Золотая Улитка"

Виды красного чая из Китая

Этот продукт разделяется на множество сортов, различающихся между собой по местности произрастания, технологии обработки, виду исходного сырья. Их определяют в три обширные группы:

• Сяо Чжуны. В большинстве случаев производится из мелких и средних листьев без почек, которые сушатся возле соснового огня. Дым, по мнению любителей Сяо Чжуна, не подавляет натуральный аромат, а обогащает и раскрывает его.

• Хунсуйча. Группа сортов с ломаным листом. Нередко продаётся в прессованном виде.

• Гунфухуны. Большая категория сортов с ручной обработкой по методу Гунфу. Внутри группы их делят по размеру листьев, наличию почек или по географическому принципу.



Производство

Независимо сортового определения, красный китайский чай обрабатывается по общей технологии, включающей четыре этапа: подвяливается, сминается-скручивается, ферментируется, сушится. Считается, что скорость проведения ферментации и сушки прямо влияет на качество: чем медленнее идёт процесс и чем умереннее прогревают лист, тем вкуснее будет напиток.



Полезные свойства

Красный чай содержит много танинов - природных фенольных соединений с вяжущими и дубильными свойствами. Они заживляют слизистые оболочки пищеварительных органов и оказывают седативное действие на нервную систему. Напиток улучшает кровообращение, поднимает психический и физический тонус, снижает уровень холестерина. Это натуральный антидепрессант, который, как говорят в Китае, поднимает в сердце жар – умиротворяет, успокаивает, но не усыпляет. Он хорошо влияет на сонливых, легко утомляемых людей, которые чувствительны к холоду, помогает им оставаться в тонусе.

В нашем магазине можно купить красный чай, скрученные полосками и шариками, прессованный. Мы продаём Да Цзинь, Цзинь Цзюй Мэй, Гаошань, Юнькан, Дянь Хун, Тун Му Чжун, Хун Би Ло и другие сорта.

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